Présidentielle au Gabon: les recours de quatre candidats validés, celui de Jean-Rémy Yama rejeté

Fin du suspens au Gabon pour les candidatures à l’élection présidentielle du 12 avril. La cour constitutionnelle a validé, vendredi 21 mars, les recours de quatre candidats. Ils viennent s’ajouter aux quatre autres déjà connus, dont le le chef de la transition, le général Oligui Nguema. Ils seront donc huit en lice, mais pas Jean-Rémy Yama, qui reste à quai.

Sur les 13 candidats écartés de la course à la présidentielle du 12 avril qui ont formé un recours auprès de la cour constitutionnelle du Gabon, cette dernière a donné droit aux requêtes de quatre d’entre eux : celles de Thierry Yvon Michel Ngoma et d’Axel Stophène Ibinga Ibinga qui ont déjà participé au scrutin présidentiel annulé de 2023, ainsi qu’à celles d’Alain Simplice Boungoueres et de Zenaba Gninga Chaning pour qui ce sera en revanche une première.

« C’est l’occasion pour moi de me lever à nouveau et de présenter aux Gabonais mon offre politique baptisée “La république au travail”. Or pour cela, il faut une alternative crédible et ambitieuse comme celle que nous portons », a réagi peu après Axel Stophène Ibinga Ibinga.

Les quatre repêchés n’avaient pas passé l’écueil de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER), qui fait partie du ministère de l’Intérieur. Mais la cour a donc finalement décidé de les réintégrer, au contraire d’autres requérants, dont Jean-Rémy Yama, qui était pressenti pour être l’un des poids lourds du scrutin.

L’ancien leader syndical, emprisonné par deux fois sous la présidence d’Ali Bongo, n’avait pu produire à temps le certificat de naissance d’un de ses parents prouvant ses origines gabonaises. Finalement, après mobilisation de sa famille, celui de sa mère avait pu être retrouvé et joint au recours. Mais son dossier a tout de même été recalé, et il ne pourra prendre part à l’élection présidentielle gabonaise programmée le 12 avril.

« Pourquoi ont-ils peur de moi ? »

Jean-Rémy Yama dénonce un deux poids-deux mesures, car selon lui, la cour constitutionnelle n’a même pas pris en compte ce document, alors que d’autres candidats ont vu leurs pièces complémentaires validées. « C’est un jour triste pour la démocratie. Et en même temps, c’est un acte de lâcheté parce que rien ne peut justifier le rejet de ma candidature, confie-t-il au correspondant de RFI à Libreville, Yves-Laurent Goma. Dans mon recours, j’ai produit l’acte de naissance, et la cour n’en parle même pas : elle l’a ignoré alors qu’il y a des candidats qui ont fait des recours et à qui il manquait également des éléments mais qui les ont produits et qui ont été acceptés. C’est une tristesse et en même temps un acte de barbarie qui ne se justifie pas… Il y a une volonté manifeste d’écarter ma candidature. Alors pourquoi ont-ils peur de moi ? La loi c’est la loi ! », fulmine celui-ci.

Jean-Rémy Yama, qui demande aussi au chef de la transition sur sa page Facebook si ce sont « les valeurs d’honnêteté, de probité et d’intégrité qu'[il] incarne qui [lui] font peur ? », n’a pas précisé ce qu’il comptait faire par la suite.

Les quatre candidats repéchés – dont Zenaba Gninga Chaning, une cheffe d’entreprise de 36 ans qui, après avoir été la première à se déclarer candidate le 7 février, sera la seule femme en lice le 12 avril – rejoignent donc les quatre déjà connus : l’ex-Premier ministre Alain-Claude Billie-By-Nze, l’ex-porte parole du PDG Stéphane Iloko, le fiscaliste Jacques Lapensée Essingone et le général Brice Clotaire Oligui Nguema.