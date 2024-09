Sécurité frontalière: Vers des patrouilles mixtes entre militaires Sénégalais et Gambiens

Le Sénégal et la Gambie s’apprêtent à intensifier leur collaboration militaire avec le lancement imminent de patrouilles conjointes le long de la frontière qui partage les deux pays.

A cet effet, une réunion de planification et de coordination s’est tenue au poste de commandement de la zone militaire numéro 6 de Kolda. Cette importante rencontre réunissait les autorités militaires des deux pays. L’objectif principal de ces opérations est de garantir la libre circulation des personnes et des biens, tout en luttant contre les menaces qui pèsent sur cette zone transfrontalière.

Commandant de la Zone 6, le Colonel Théodore Adrien Sarr, a souligné l’importance de ces opérations, qui visent également à préserver l’environnement et les ressources naturelles.

La frontière entre le Sénégal et la Gambie est, en effet, le théâtre d’activités illicites telles que le trafic de bois, de la drogue, le vol de bétail, ou encore la vente de produits pharmaceutiques contrefaits. Ces patrouilles conjointes permettront de mieux surveiller ces activités et de renforcer la sécurité dans ces zones le long de la frontière.

Côté gambien, le Lieutenant-Colonel Sadio Diedhiou, commandant du bataillon de Basseh, s’est félicité de cette initiative. “Ces opérations conjointes contribueront à consolider la paix et la sécurité dans les deux pays frères” a-t-il déclaré.

Saluant également la « bonne cohabitation » entre les peuples sénégalais et gambiens qui partagent une histoire et une culture communes.

Cette coopération militaire renforcée entre le Sénégal et la Gambie marque un tournant dans la gestion des défis transfrontaliers, et témoigne de la volonté des deux pays de travailler main dans la main pour assurer la stabilité et la sécurité dans la sous-région. Les prochaines semaines verront la mise en œuvre de ces patrouilles, avec un impact direct sur la sécurité et la protection des ressources naturelles.