Nouvelle attaque à Faranding : l’insécurité frontalière persiste malgré les patrouilles

La quiétude des habitants de Faranding, dans la commune de Missirah Sirimana (département de Saraya), a de nouveau été troublée dans la nuit de dimanche, aux environs de 21 heures. Des tirs nourris ont retenti juste après la sortie des fidèles de la mosquée, plongeant la population dans la panique. L’assaut a visé Faranding-Mali, village situé de l’autre côté du fleuve Falémé, en face de son homonyme sénégalais, Faranding-Sénégal.

D’après des témoins, des individus lourdement armés ont pris pour cible un vendeur d’or, le dépouillant de l’ensemble de ses biens. Cette attaque s’inscrit dans une série d’incidents qui continuent de fragiliser la région, malgré les patrouilles régulières des forces de l’ordre. Depuis l’attaque de décembre 2024, qui avait coûté la vie à une femme, les populations des deux Faranding et des environs vivent sous la menace permanente de l’insécurité, particulièrement le long de la frontière avec le Mali.

Les habitants dénoncent la porosité de cette zone, qui facilite les incursions de groupes armés, et appellent les autorités, notamment le ministre des Forces armées, à un renforcement urgent de la présence militaire. « Les patrouilles existent, mais elles restent insuffisantes pour mettre fin à ces attaques », déplore un résident. Ils insistent également sur l’importance d’une collaboration accrue entre les forces de sécurité et les communautés locales afin d’identifier et de neutraliser ces bandes armées, souvent associées aux activités d’orpaillage illégal qui prospèrent dans la région.