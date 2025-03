Mort suspecte de Mamadou Moustapha Bâ : Zones d’ombre et révélations troublantes de Babacar TOURE

Le décès de Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances du Sénégal, survenu dans des circonstances encore floues, suscite de nombreuses interrogations. Alors que le gouvernement, par la voix du procureur, a livré une version officielle, le journaliste Babacar Touré soulève plusieurs éléments troublants qui entourent cette disparition.

Mamadou Moustapha Bâ avait quitté le Sénégal pour la France avant de se rendre à Londres dans le cadre d’un programme de perfectionnement en anglais. Lors de ses séjours à Paris, il aurait fréquenté trois hôtels : Warwick, Les Batignolles et un établissement situé près de la Tour Eiffel. Début octobre 2024, il avait contacté ses proches pour annoncer le mariage de sa fille, Awa Talla, prévu durant la semaine du 10 octobre. Toutefois, après ses derniers échanges avec sa famille entre le 4 ,5 et le 6 octobre, il n’a plus donné signe de vie.

Cette période coïncide avec un déplacement de l’ex président Macky Sall à Paris, un élément qui, selon Babacar Touré, alimente les spéculations. Il évoque notamment une dispute impliquant une certaine Aïcha Camara avec Macky Sall lors d’un vol en provenance de Marrakech, qui aurait révélé des éléments troublants.

Entre le 7 et le 8 octobre 2024, son épouse, Yassine Sall, qui préparait le mariage de leur fille, s’est rendue à l’hôtel où il était censé séjourner, sans parvenir à le retrouver. Elle était accompagnée de Babou Diédhiou, chef de cabinet du défunt.

Le 10 octobre 2024, date du mariage de sa fille, Mamadou Moustapha Bâ était toujours porté disparu. Le même jour, Macky Sall a annulé une rencontre prévue avec les leaders de l’APR à Paris, un fait qui ajoute à la perplexité.

Ce n’est que le 23 octobre 2024 que Yassine Sall a été appelée à identifier le corps de son mari à l’Institut médico-légal du 12e arrondissement de Paris, en présence de Babou Diédhiou. Cette découverte tardive, couplée à l’absence de communication officielle sur les causes du décès, soulève de nombreuses interrogations.

Le 4 novembre 2024, alors que son épouse annoncée la maladie de Mamadou Moustapha Bâ a sa famille, elle confirme son décès le même jour , ajoutant encore plus de confusion autour de cette affaire.

Selon Babacar Touré, plusieurs éléments laissent penser que les autorités françaises n’ont pas appliqué les procédures habituelles en cas de décès suspect. Parmi les anomalies relevées :

L’absence d’un constat officiel des circonstances du décès.

Le défaut d’information immédiate du procureur compétent.

Le manque de mesures de préservation de la scène potentielle du drame.

Le non-respect des protocoles médico-légaux essentiels.

Face à ces nombreuses zones d’ombre, le procureur de la République du Sénégal a exigé une autopsie après le rapatriement du corps, renforçant la thèse d’une mort non naturelle.

Alors que l’affaire continue d’alimenter les débats, la pression monte pour obtenir des clarifications sur les véritables circonstances du décès de Mamadou Moustapha Bâ. La transparence et la rigueur dans l’enquête seront essentielles pour dissiper les doutes et lever le voile sur ce drame qui interpelle l’opinion publique.