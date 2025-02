Sénégal-Mali : Une alliance militaire renforcée pour la sécurisation des frontières

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Sénégal et du Mali ont officiellement lancé des patrouilles conjointes transfrontalières, renforçant ainsi la coopération sécuritaire entre les deux nations.

Ces opérations mixtes seront menées par des détachements d’unités de la Zone militaire N°4 du Sénégal, appuyés par les gendarmes du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI), en collaboration avec les forces de l’armée et de la police maliennes. L’objectif est de sécuriser les zones frontalières, de lutter contre les menaces transnationales et de renforcer la présence des forces de sécurité dans cette région stratégique. La cérémonie officielle de lancement s’est tenue ce matin à Diboli, au Mali, en présence des commandants des zones militaires voisines et des autorités locales. Cette initiative illustre la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat en matière de défense et de sécurité, au service de la stabilité régionale.