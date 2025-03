Coopération Sénégal-Japon : Le Ministre Moustapha Ndiek Sarré reçoit une délégation de la JICA

Ce lundi 24 mars 2025, le ministre de la Formation professionnelle, Moustapha Ndiek Sarré, a accordé une audience à une délégation de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon en matière de formation professionnelle et technique (FPT).

À l’ouverture des échanges, le ministre a exprimé sa profonde gratitude à M. Morishita Hirochimi, Représentant Résident sortant de la JICA, pour son engagement et ses contributions significatives au renforcement du dispositif de formation professionnelle au Sénégal. Il a particulièrement salué les efforts déployés pour faire du Centre de Formation professionnelle et technique Sénégal/Japon (CFPT/SJ) un modèle d’excellence dans le secteur.

« Nous reconnaissons le rôle majeur joué par M. Morishita Hirochimi dans l’accompagnement du Sénégal à travers des initiatives structurantes visant à moderniser notre système de formation. Son engagement a permis d’insuffler une dynamique positive au CFPT/SJ, qui constitue aujourd’hui une référence », a déclaré le ministre.

Cette audience a également été l’occasion pour M. Hirochimi de présenter sa successeure, Mme Junko Musida, nouvelle Représentante Résidente de la JICA. Moustapha Ndiek Sarré lui a souhaité la bienvenue et a réaffirmé la volonté du Sénégal de poursuivre et de renforcer cette coopération fructueuse.

« Nous sommes convaincus que Mme Junko Musida poursuivra le travail engagé avec la même détermination, et nous restons pleinement disposés à approfondir notre collaboration avec la JICA pour le développement de la formation professionnelle et technique », a-t-il souligné.

Le partenariat entre le Sénégal et la JICA a permis d’importantes avancées dans le domaine de la formation technique, en dotant le pays d’infrastructures modernes et de programmes adaptés aux exigences du marché du travail. À travers le CFPT/SJ, cette coopération contribue activement à la qualification des jeunes et à leur insertion professionnelle.

Cette rencontre marque ainsi une nouvelle étape dans la consolidation des relations entre le Sénégal et le Japon, avec pour objectif commun de renforcer l’accès à une formation de qualité et de favoriser l’émergence de compétences adaptées aux défis du développement économique.