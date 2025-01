Sauver la Baie de Hann : Une Urgence Nationale pour ...

Le Ministre sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a présidé, ce jeudi 9 janvier, la réunion du Comité de pilotage du Projet de Dépollution de la Baie de Hann (PDBH). Lors de son allocution d’ouverture, il a souligné l’importance stratégique de ce projet, considéré comme l’une des initiatives de dépollution industrielle les plus ambitieuses en Afrique de l’Ouest.

La Baie de Hann, autrefois réputée pour sa beauté naturelle et son riche écosystème, a subi des décennies de dégradation due aux rejets industriels et domestiques non contrôlés. Cette situation a entraîné une pollution massive, menaçant la biodiversité marine et la qualité de vie des populations riveraines. Le Ministre a appelé à une accélération des travaux pour respecter les délais et garantir l’efficacité des interventions. Il a également insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite entre les parties prenantes, notamment les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés locales, afin d’assurer la réussite de ce projet essentiel pour le développement durable du Sénégal.