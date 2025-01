Opération coup de balai à Yoff : La DGCVHP Libère les Espaces Publics

La Direction générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène publique (DGCVHP) a mené une opération de désencombrement à Yoff, visant à améliorer le cadre de vie dans cette commune.

Cette initiative s’inscrit dans une série d’actions entreprises par la DGCVHP pour libérer les espaces publics et assurer une meilleure hygiène urbaine. Les opérations de désencombrement sont courantes à Dakar, notamment dans des zones telles que la gare routière de la Patte-d’oie, où des actions similaires ont été menées pour faciliter la circulation et améliorer l’environnement urbain. Ces interventions visent à renforcer la sécurité, la propreté et l’esthétique des espaces publics, contribuant ainsi au bien-être des habitants.