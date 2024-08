Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a officiellement annoncé les dates de la rentrée scolaire pour l’année 2024-2025. Selon cette annonce, la reprise pour le personnel enseignant et administratif est prévue pour le jeudi 3 octobre 2024 à 8 heures précises.

Cette journée marquera le début des activités préparatoires pour les enseignants et les administratifs, qui se réuniront pour des séances de planification et de concertation. Ces réunions auront pour objectif de mettre en place les programmes éducatifs pour l’année à venir, afin d’assurer une rentrée harmonieuse et une année scolaire bien organisée.

Quant aux élèves, ils retrouveront le chemin de l’école le lundi 7 octobre 2024, à partir de 8 heures. Ce retour en classe marque le début d’une nouvelle année d’apprentissage.