Sénégal : Levée partielle de l’interdiction d’exportation des graines d’arachide après une campagne agricole réussie

Le gouvernement sénégalais a annoncé la levée partielle de l’interdiction d’exportation des graines d’arachide, qui était en vigueur depuis octobre 2024. Cette décision, communiquée par le ministère de l’Agriculture, fait suite aux résultats positifs de la campagne agricole 2024-2025, marquée par une collecte jugée satisfaisante, garantissant ainsi un approvisionnement suffisant pour les huileries locales et les semences destinées à la production nationale.

L’assouplissement de l’interdiction sera effectif du 25 mars au 15 juin 2025, mais il exclut les graines destinées à la semence. Le gouvernement a mis en place des conditions strictes pour encadrer cette réouverture du marché. Les exportations devront respecter les normes de qualité définies par la Direction de la Protection des Végétaux, et se conformer au cadre réglementaire en vigueur. De plus, un prix plancher a été imposé pour éviter toute spéculation, et les devises générées par ces exportations devront être rapatriées conformément aux directives établies. Enfin, chaque expédition sera soumise à une vérification et devra être accompagnée d’un certificat phytosanitaire, conformément aux exigences en matière de sécurité sanitaire des produits.

L’interdiction, instaurée par la circulaire n°01548 du 29 octobre 2024, visait à réguler la campagne agricole et à garantir la disponibilité de graines pour l’industrie locale, notamment la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos). Selon le ministère de l’Agriculture, cette mesure a permis d’atteindre des résultats positifs en termes de collecte, ce qui justifie l’assouplissement de la restriction d’exportation.

Ce cadre rigoureux pour la reprise des exportations témoigne de la volonté de l’État de concilier les intérêts des producteurs, des transformateurs locaux et des exportateurs, tout en préservant la stabilité et la pérennité du secteur arachidier. Cette décision vise également à soutenir l’économie locale tout en répondant aux exigences du marché international.