ORBUS célèbre ces 20 ans

L’intégralité du discours de Mbaye Ndiaye, directeur général des douanes sénégalaises :

C’est avec un grand plaisir que je me joins à vous aujourd’hui pour célébrer 20 ans de partenariat, 20 ans d’audaceet 20 ans de créativité au service desDouanes et des opérateurs du commerce international.

Et vous me permettrez tout d’abord de profiter de cette tribune, pour exprimerma profonde reconnaissance à Monsieur Ibrahima Diagne et à toute l’équipe du GIE GAINDE 2000 pour la constance de leurs efforts en faveur de la dématérialisation des formalités du commerce extérieur.

Je dois reconnaitre que, si l’administration des Douanes est parvenue, aujourd’hui, à atteindre une certaine maturité digitale, c’est en partie, grâce à l’accompagnement technique du GIE GAINDE 2000, qui est, pour elle, un partenaire de premier plan, dans la mise en œuvre de son programme de modernisation.

A cet effet, je voudrais saluer particulièrement la dynamiquesynergique qui sous-tend la collaboration entre le GIE et les services douaniers qui, au-delà de l’impact sur les formalités administratives, contribue à booster l’attractivité du Sénégal, en matière d’investissements.

Mesdames et Messieurs ;

Chers invités,

Dans ce contexte de mondialisation et d’exacerbation de la concurrence, nosmétiers et nos missions ne peuvent satisfaire d’une conception minimaliste en matière de facilitation du commerce extérieur. Qu’il s’agisse de l’Administration douanière ou des autres parties prenantes de la chaine logistique, la simplification des procédures doit etre poussée à son niveau le plus élevé possible pour que les opérateurs puissent en récolter les dividendes en termes de réduction des délais de traitement des opérations, de limitation des déplacements physiqueset de fiabilisation des transactions.

C’est lieu de remercier les différentes corporations qui m’ont accompagné, dans le processus de dématérialisation, entrepris avec mes services, en janvier 2024. Grace à ce soutien, le potentiel des plateformes GAINDE et ORBUS a pu être largement exploité aujourd’hui par nos partenaires, le support papier est totalement abandonné dans le dédouanement et les déplacements dans les services douaniers rendus facultatifs.

S’agissant de la nouvelle plateforme ORBUS INFINITY, dédiée aux formalités d’enlèvement, je suis persuadé qu’elle sera progressivement adoubée par tous les professionnels du secteurlogistique.

Bien entendu cela passe par l’amélioration de certaines fonctionnalités et la centralisation des paiements effectués auparavant auprèsdes compagnies.

Je salue les efforts de l’ensemble des acteurs de l’écosystème dudédouanement, avec une mention particulière à l’administration du Port Autonome de Dakar, qui a activement soutenu ce tournant digital.

Pour notre part, je peux vous assurer que nous ménagerons aucun effort pour poursuivre cet élan demodernisation conformément à la ligne tracée dans notre matrice d’actions prioritaires.

Notre cible, c’est un port qui fonctionne h 24, des enlèvements concomitants aux débarquements de marchandise, dans un environnementzéro papier et avec des déplacements physiques réduits à leur plus simple expression ;

C’est un travail d’écosystème mais nous ferons de sorte que notre administration soit l’une des locomotives de ces changements ;

Mesdames et messieurs,

Distingués invités,

Un philosophe allemand disait Toute réforme franchit nécessairement troisétapes. D’abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition.Puis, elle est considérée comme une évidence.

C’est pourquoi les oppositions et résistances de toutes sortes ne doivent pas nous décourager à aller de l’avant car le plus important c’est de comprendre notre responsabilité historique qui est de tout mettre en œuvre pour que nos services ne soient décrochés par rapport à la révolution numérique, l’essentiel c’est aussi de faire des nouvelles technologies un levier de croissance et de développement.

Cependant, il reste clair que la mise en place d’un environnement dématérialisée de gestion des opérations du commerce international est une œuvre de longue haleine. On peut dire de façon imagée que lesmatériaux commencent à être livrés, le panneau annonçant le chantier est posé, le début des travaux est lancé. Les ouvriers que sont la Douane et ses partenaires ont envie de construire une maison de rêve et ses habitants que sont les opérateurs du commerce international aspirent à l’occuper avec toutes les commodités. Cela devra sans doute se faire par étapes successives. Mais l’important est que chacun se donne main pour parachever ensemble cette belle demeure qui fera la fierté de tout le monde, ouvriers comme locataires.

C’est pourquoi notre célébration ne doit pas etre perçue sous l’angle festif mais comme une occasion solennelle de marquer une pause pour jeter un regard vers l’avenir et scruter les montagnes que nous avons encore à gravir pour rentrer résolument dans l’ère de la digitalisation intégrale.

Je vous remercie de votre bienveillante attention.