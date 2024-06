Qualifs Mondial 2026 : Face à la RD Congo, les Lions doivent éviter le piège et distancer les Léopards

Usée par une longue saison de la part de ses joueurs, l’Equipe Nationale du Sénégal a l’occasion de faire frapper un grand coup dans la course à la Coupe du Monde 2026. Il faudra pour cela un premier coup de collier face à des Congolais en confiance, ce jeudi 6 juin (19h00 GMT).

L’éreintante saison des Lions se rapproche à sa fin. Mais avant un dernier match de la saison en Mauritanie, dimanche prochain, les champions d’Afrique 2021 ont un rendez-vous ce jeudi 6 juin au Stade Abdoulaye-Wade avec la réception de la République Démocratique du Congo. Evidemment, c’est l’adversaire le plus coriace sur la route du Mondial 2021. Et il faudra y aller avec beaucoup de sérieux, peu avant des vacances qui seront plus douces pour le Sénégal si elle renoue avec la victoire dans cette poule.

Dans l’enceinte de la nouvelle ville sénégalaise, les hommes d’Aliou Cissé vont retrouver leur public. Ce qui sera une première depuis l’élimination dès les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Les deux victoires engrangées en amical face au Gabon (3-0) et le Bénin (1-0), en mars dernier, ont permis de reprendre un brin de confiance chez les Lions, d’autant plus que le sélectionneur à intégrer du sang neuf, avec de bons jeunes joueurs. Mais cela ne fait pas oublier le 0-0 concédé au Togo.

« Pour se qualifier, il faudra battre la RD Congo chez nous »

Ainsi, la réception des demi-finalistes de la CAN 2023 revêt un sérieux enjeu sportif, car la RD Congo est dans une belle phase de progression, bien qu’elle n’ait pas joué depuis sa petite finale perdue aux tirs au but contre l’Afrique du Sud. Les Léopards sont troisièmes du groupe, avec un point derrière le Sénégal et le Soudan. Les Lions savent donc qu’ils ont la possibilité de distancer le plus gros adversaire avec une victoire à domicile, dans un groupe B où seul le premier sera directement qualifié pour le Mondial 2026.

« La RDC sort d’une très très belle CAN, reconnaît Aliou Cissé. C’est une très belle équipe, et ce sera un match décisif pour eux. Ils savent qu’en cas de défaite, chez nous, la suite serait difficile pour eux. Mais, nous concernant, pour se qualifier, il faudra gagner chez nous. Nous nous préparons avec beaucoup de sérénité et de concentration. À nous de faire le travail demain (jeudi). Ce n’est pas un match avec plus de pression que les autres matchs qu’on a joués dans le passé, et il y aura aussi d’autres matchs décisifs ».

« On est très difficile à jouer »

Sans le meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Sadio Mané, blessé et forfait pour ces deux matchs de jeu, les partenaires de Kalidou Koulibaly espèrent donc s’éviter d’inutiles frayeurs dans cette campagne qualificative. La RD Congo, qui a vécu une petite descente aux enfers ces dernières années, semble enfin reprendre quelques couleurs dans le sillage de son sélectionneur français Sébastien Desabre. La 63e nation mondiale peut s’appuyer sur son capitaine Chancel Mbemba et l’attaquant Yoane Wissa.

« On va affronter une des meilleures équipes d’Afrique, estime Desabre. Le Sénégal est une équipe qu’on respecte beaucoup, mais je pense qu’on a nos qualités à faire valoir. On est sur une phase de progression et c’est bien de jouer contre ce qui se fait de mieux en Afrique afin de montrer de quoi on est capable. Je pense qu’on peut répondre tactiquement. On peut mettre en difficulté des équipes qui joue avec des systèmes de jeu hybrides, comme le Sénégal. On sait qu’on est très difficile à jouer, mais on va dire que le meilleur l’emporte ».