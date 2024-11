Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a procédé ce mardi 26 novembre à l’inauguration officielle de l’autopont Front de Terre, désormais ouvert à la circulation.

Selon le ministre, ” l’autopont Front de Terre, long de 2,1 kilomètres avec une passerelle de 500 mètres, vise à fluidifier la circulation dans une zone particulièrement encombrée. Dakar souffre depuis des années d’un trafic dense causant des pertes financières importantes à l’État.” À en croire Malick Ndiaye, cette infrastructure est le fruit d’études approfondies ayant démontré l’urgence de solutions concrètes pour réduire les embouteillages et améliorer la mobilité urbaine.

« La circulation dense à Dakar engendre des pertes financières importantes. Il est crucial pour nous de trouver des solutions qui facilitent les déplacements. Cet autopont est une réponse à cette problématique, mais il s’inscrit dans une approche globale de mobilité », a souligné le ministre lors de son discours inaugural.

L’inauguration de l’autopont s’inscrit dans un programme global qui inclut également le BRT (Bus Rapid Transit) et le TER (Train Express Régional). “Le coût de 14 milliards de FCFA comprend non seulement la construction de l’autopont, mais également un programme d’entretien rigoureux pour garantir la pérennité de l’infrastructure. Il ne sert à rien d’investir autant pour se retrouver avec des ouvrages inutilisables à cause d’un mauvais entretien. Ce pont sera suivi de manière stricte pour préserver son utilité à long terme », a assuré le ministre.

Cependant, ce dernier a alerté sur l’importance de la gestion des espaces autour de ces ouvrages. « Les activités informelles qui envahissent parfois ces infrastructures compromettent leur efficacité. Nous allons collaborer avec le ministère de l’Intérieur pour mettre en place des équipes chargées de l’entretien et de l’ordre autour de ces autoponts, comme cela a été fait pour le TER et le BRT », a-t-il précisé.

L’autopont Front de Terre est une étape importante dans la transformation de la mobilité à Dakar. Son impact sera évalué dans les mois à venir, mais il reflète l’engagement du gouvernement à investir dans des infrastructures modernes pour désengorger la capitale. Avec des projets comme le BRT et d’autres autoponts en perspective, Dakar pourrait voir progressivement ses problèmes de circulation s’atténuer, au bénéfice des habitants et de l’économie nationale.