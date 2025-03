Le Japon, premier qualifié pour la Coupe du Monde 2026 !

Le Japon est devenu, ce jeudi 20 mars, la première sélection à rejoindre à la Coupe du Monde 2026 les pays hôtes que sont le Canada, les États-Unis et le Mexique.

On connaît depuis ce jeudi 20 mars 2025 le nom de la première équipe qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™ : le Japon. Très bien partis dans les éliminatoires de l’AFC, les Nippons n’avaient plus besoin que d’une victoire pour s’assurer de rejoindre le Canada, les États-Unis et le Mexique, pays hôtes du tournoi. Celle-ci est venue dès la 7e journée du deuxième tour qualificatif asiatique, contre Bahreïn.

Après une première période sans but, Daichi Kamada a marqué un but libérateur pour les Samouraïs Bleus quelques instants seulement après être sorti du banc (66’). Passeur décisif sur l’ouverture du score, Takefusa Kubo a ensuite scellé le sort de la rencontre à trois minutes du terme. À trois matches de la fin du troisième tour, les Japonais ne peuvent donc plus être éjectés des deux premières places qualificatives pour le Mondial.

Vainqueur 2-0, le Japon a donc officialisé et célébré dans la liesse sa participation à la plus grande Coupe du Monde de tous les temps, cette dernière réunissant pour la toute première fois 48 équipes. C’est la huitième fois de suite que les Japonais vont participer au tournoi, eux qui l’ont découvert lors de France 1998.

Dans son histoire, la sélection nippone a atteint les huitièmes de finale du tournoi à quatre reprises, mais n’a jamais réussi à franchir ce stade. Atteindre au moins les quarts devrait donc être l’objectif des Samouraïs Bleus en Amérique du Nord, eux qui avaient épaté le monde à Qatar 2022 en disposant à la fois de l’Allemagne (2-1) puis de l’Espagne, sur le même score, lors de la phase de groupes.

“Omedetou [“Félicitations”] au Japon”, a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA suite à la qualification des Samouraïs Bleus. “Ce succès est amplement mérité. Il a, à chaque fois, livré des performances tout à fait remarquables. Tout le monde se souvient des émotions que nous avons ressenties au Qatar – des émotions que le Japon a fait vivre à toute la planète en passant la phase de qualification, puis la phase de groupes. Nous avons aussi en mémoire la magnifique Coupe du Monde de la FIFA 2002, coorganisée par le Japon. Rendez-vous en Amérique du Nord en 2026.”

Alors qu’on connaît désormais quatre participants au Mondial 2026, les prochains jours vont en révéler d’autres, notamment le représentant de l’OFC qui sera connu le lundi 24 mars.