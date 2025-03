L’Afrique s’arme pour l’avenir : Un laboratoire inédit pour révolutionner le commerce et l’investissement

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), Abdourahmane Diouf, a annoncé la création du Laboratoire Africain du Commerce et de l’Investissement. Cette annonce a été faite en marge de l’ouverture du Forum Africain sur le Commerce et l’Investissement (FACI 2025), organisé par l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK). Ce laboratoire vise à renforcer les capacités des pays africains en matière de commerce international et d’investissement, leur permettant ainsi de mieux défendre leurs intérêts sur la scène mondiale.

Placée sous le thème « Commerce international et investissement en Afrique : crises, perspectives et solutions », l’édition 2025 du FACI a rassemblé un large panel d’experts, d’universitaires et de professionnels du secteur. L’objectif : analyser les dynamiques économiques actuelles, identifier les défis majeurs et explorer de nouvelles stratégies pour optimiser les négociations commerciales internationales.

Le Forum a permis d’évaluer l’impact des crises économiques mondiales et régionales sur le commerce africain. Les discussions ont notamment porté sur la nécessité d’adopter des solutions innovantes pour renforcer l’intégration des économies africaines aux marchés internationaux, tout en favorisant un commerce plus équitable et durable.

Présidée par Serigne Guèye Diop, ministre du Commerce et de l’Industrie, la cérémonie d’ouverture a réaffirmé l’engagement du gouvernement sénégalais à soutenir les initiatives visant à améliorer la compétitivité des économies africaines.

Présenté comme une avancée majeure, le Laboratoire Africain du Commerce et de l’Investissement se veut un centre d’expertise dédié aux négociations commerciales internationales. Il aura pour mission d’accompagner les négociateurs africains en leur fournissant des analyses approfondies des accords commerciaux et de leurs implications pour les pays du continent.

Le ministre Abdourahmane Diouf a souligné que cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à assurer la souveraineté économique de l’Afrique. Il a insisté sur l’importance pour les pays africains de disposer de leurs propres structures de réflexion et d’analyse, afin de mieux défendre leurs intérêts face aux grandes puissances économiques.

Grâce à ce laboratoire, l’Afrique ambitionne de renforcer sa position dans les négociations commerciales mondiales en s’appuyant sur :

Des analyses rigoureuses pour éclairer les décisions stratégiques,

Des formations adaptées pour doter les négociateurs africains des compétences nécessaires,

Une meilleure coordination entre les acteurs du commerce et de l’investissement sur le continent.

Le FACI 2025 s’est conclu par une série de recommandations visant à renforcer la coopération intra-africaine et à promouvoir une approche plus stratégique des négociations commerciales. La création du Laboratoire Africain du Commerce et de l’Investissement marque une étape clé dans la volonté du Sénégal et du continent de défendre leurs intérêts avec plus d’efficacité sur la scène internationale.

Avec cet outil stratégique, l’Afrique se dote d’un levier supplémentaire pour peser dans les échanges commerciaux mondiaux, consolidant ainsi son ambition d’une croissance économique souveraine et durable.