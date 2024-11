C’est une affaire qui fera beaucoup de bruits. Et c’est Kéwoulo qui donne l’exclusivité. Le projet “Omart-City” c’est du pipeau et les conséquences de cette arnaque de haute facture signée par Mamadou Abdoulaye Guissé va conduire de nombreuses personnes vers les brigades de gendarmerie et commissariats de police du pays. L’ambitieux projet de construction des 250.000 logements est une arnaque d’un maitre escroc qui a déjà fait ses humanités ailleurs.

Mamadou Abdoulaye Guissé est le président du mouvement Omart, Observatoire des métiers de l’art, une organisation qu’’il a mis en place avec Binta Diouf Lambaye, une écrivaine et poétesse décédée depuis. Devenu depuis quelques mois l’un des hommes les plus courus du Sénégal, et surtout de la gente féminine qui voit en lui “celui met des logements sociaux à la disposition des populations les plus démunies.”, « El’hadji Mamadou Abdoulaye Guissé» est devenu l’homme qu’’il faut connaitre et fréquenter.

A défaut de se faire une place de choix dans la classe politique où son parti politique, Fulla ak Fayda, a du mal à se faire connaitre et fatigué de courir derrière le poste de président de la SODAV, qu’il conteste à Ngoné Ndour, Mamadou Abdoulaye Guissé a décidé se faire les pauvres. Les démunis. Et pour les ferrer, il s’était d’abord passer pour le promoteur chargé par le Président Macky Sall de remettre des villas aux artistes membres de la coalition présidentielle, Benno. Ca c’était pendant le règne de Macky Sall ! Après avoir réussi à enrôler facilement les artistes et les musiciens, il a eu des ambitions plus grosses que son ventre.

Après les artistes, ce sont les populations les plus démunies qu’il a ciblées. Pour y parvenir, il a compté sur des relais locaux, des Badiénou Gox, des chefs de quartiers, des personnes influentes auprès de leurs communautés pour faire sa publicité. A la chute de Macky Sall, il a décidé de changer, légèrement, de discours. Cette fois-ci, «ce sont des investisseurs américains» et “des banques étrangères” qui l’auraient financé et, avec l’accord du gouvernement, il devait construire des villas. Et les mettre à disposition des plus démunis. Et pour y participer, “il faut payer 5500F CFA pour être enrôlé. Et 6000F CFA pour faire partie des bénéficiaires.”

Informés de cette opportunité, des certaines de pères et mères de famille se sont lancés à la recherche d’adhérents à enrôler. “On récupère 5500 F CFA, pour chaque enrôlement certains recruteurs prennent 3500 et donnent le reste au promoteur.” Ont fait savoir des sources. Si certains recruteurs, à qui Mamadou Abdoulaye Guissé attribue la qualité d’ambassadeur, fixent le droit d’enrôlement à 5500 F CFA, d’autres mettent le tarif à 11.000F CFA….Et tout ce beau monde, qui recrute des “bénéficiaires” pour le compte de Mamadou Abdoulaye Guissé, va s’expliquer devant les enquêteurs.