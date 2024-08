Magal de Touba : Des trains à la disposition des pèlerins pour un…

Des milliers de fidèles pèlerins désireux d’aller célébrer le grand Magal de Touba-Mbacké prévu le 24 août prochain, auront la possibilité, comme lors de la précédente édition, de voyager par le train qui sera mis à leur disposition trois jours avant et après l’événement religieux.

L’assurance est du tout nouveau directeur général des Chemins de fer du Sénégal (CFS), Ibrahima Ba, qui s’est déplacé à Thiès pour voir l’état d’avancement des travaux de rénovation effectués au niveau de la gare ferroviaire pour les besoins de ce grand rendez-vous du Mouridisme.

«Comme on l’avait assuré l’année dernière, pour cette édition également, le train du Magal va circuler, avec la possibilité de transporter plus de passagers que les autres moyens de transport et contribuer à la réduction des accidents de la route», indique le Dg des CFS. Il a salué le dévouement des cheminots qui sont en train de faire les dernières vérifications sur les trains et garantit que des «essais auront lieu très rapidement». Aussi d’informer qu’« à trois jours du Magal au plus tard, les trains voyageurs partiront de Thiès et d’autres villes du pays pour conduire des passagers vers Touba».

Une occasion mise à profit par l’Association des femmes des CFS, en partenariat avec le centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguene de Thiès, pour organiser une campagne de don de sang, avec l’espoir de collecter 200 poches de sang, qui seront mises à la disposition de la banque de sang de l’hôpital régional qui enregistre, à chaque Magal ou Gamou, des accidentés de la route.

«Une belle initiative qui peut contribuer à sauver des vies en cas d’accident de la circulation», magnifie le directeur général des CFS.