Pr. Bassirou Diomaye Faye à Touba : Une visite empreinte de spiritualité et de recueillement

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé à Touba aux premières heures de ce samedi matin, où il a été accueilli avec chaleur et respect par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Dans les premières images relayées, on observe une grande complicité entre les deux hommes, qui échangent longuement dans une atmosphère empreinte de cordialité et de recueillement. Cette visite, de nature privée, s’inscrit dans un cadre hautement symbolique. Le chef de l’État se rend à Touba pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, ainsi que du Khalife général des Baye Fall. Cette démarche témoigne de son profond attachement aux valeurs spirituelles et de son respect pour la confrérie mouride.