Liberté 6 : appel à la mobilisation pour la sécurité et un …

Le collectif des résidents des immeubles de Liberté 6, confrontés à des nuisances et à l’occupation illégale de leur propriété, a annoncé une manifestation prévue le 29 août 2024 à partir de 16h. En collaboration avec des associations telles qu’Adji Sicap, Nouveau 6, Atak et Liberté 1, l’événement vise à rassembler les voix des citoyens de Liberté 1 à Liberté 6 extension, afin de faire entendre leurs doléances concernant le cadre de vie et la sécurité. Le parcours de la manifestation s’étendra du rond-point Jet d’Eau aux allées Ababacar Sy jusqu’au rond-point Liberté 6, avec un appel à la participation de tous ceux engagés pour l’amélioration des conditions de vie dans la commune.

Le point sur la situation dans ce communiqué :

Cauchemar des résidents des Immeubles de Liberté 6

Les résidents des immeubles de Liberté 6 et Grand Yoff, situés le long de la route du front de terre, à partir du rond-point de Liberté 6 et Khar Yalla, vivent depuis un certain temps un calvaire indescriptible.

L’environnement est une bombe à retardement.

La nuisance sonore occasionnée par les hauts parleurs des vendeurs ambulants, les machines des menuisiers métalliques, ou les bruits de tapage des mécaniciens est devenue invivable.

Les piétons n’ont plus accès au trottoir, ce qui ne fait qu’augmenter l’insécurité piétonne.

À cela s’ajoute maintenant l’installation d’un marché illégal, que les autorités veulent complètement ignorer au grand dam des riverains.

Le marché, avec tous ces inconvénients, est une nuisance pour les habitants du quartier et est devenu un encombrement et un casse-tête pour la circulation routière. Les piétons qui occupent constamment la chaussée, à défaut d’utiliser les trottoirs, créent des ralentissements innombrables à la circulation des voitures.

Ensuite, le marché lui-même est installé dans un endroit où il ne devrait pas être, car se situant dans une propriété privée qui appartient aux résidents des immeubles de Liberté 6, selon le titre foncier n°22662/DG reporté au livre foncier de GR sous le n° 10040/GR.

Cette précision a été signalée au Gouverneur de la région de Dakar, au Préfet de Dakar, au Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales, au Ministre de l’Intérieur et au Premier Ministre tout récemment. Tous les services de l’État ont reçu notification de cette situation à maintes reprises par des courriers avec accusé de réception, depuis le 10 février 2024.

C’est une situation qui sévit dans toute la commune de Sicap Liberté. De Liberté 1 au rond-point de Liberté 5, en passant par le rond-point du Jet (la vitrine des Sicapois), on ne sait plus où donner de la tête.

Nous ne cessons de dénoncer ces occupations illégales et anarchiques qui sont une entrave à notre vie quotidienne.

Comme disait quelqu’un, nous assistons à une clochardisation de notre environnement.

Le comportement des autorités, qui ferment volontairement les yeux pour satisfaire une clientèle politique, nous laisse de marbre.

Un plan de déguerpissement des lieux occupés a été programmé à trois reprises et annulé à la dernière minute sans explication ou alors avec des excuses administratives.

Devant ce refus d’assurer le déguerpissement des lieux, les autorités se placent désormais dans une situation d’illégalité pareille à ceux qui occupent le site du marché à l’intérieur de notre propriété privée.

La raison pour laquelle j’invoque cette illégalité des autorités est que la loi ne me permettrait pas d’enlever par mes moyens ces installations illégales de notre propriété privée, au risque de me faire taper sur les doigts pour destruction de bien d’autrui.

La justice ou la loi a-t-elle deux poids deux mesures ?

En ce qui concerne les résidents des immeubles de Liberté 6, notre propriété est un bien privé, qui est actuellement agressé et en train d’être détruit.

Qui avons-nous pour protéger notre bien tel que décrit par la loi ? Ce sont des pères et mères de famille qui habitent ces immeubles. La plupart sont des cadres retraités de l’administration et/ou du privé.

Les aires d’épanouissement, de jeux des enfants et de parking des voitures sont tous occupés illégalement.

Une de nos résidentes a perdu son enfant à cause des émanations toxiques de peinture de carrosserie.

Nous avons le droit de faire valoir nos droits à un cadre de vie sain, comme l’a préconisé M. le Président de la République dans sa nouvelle politique.

Seulement, le cadre de vie ne doit pas se limiter seulement à la propreté et au reboisement.

Les autorités compétentes doivent aussi pouvoir faire le travail qui aboutira à un cadre de vie sain pour la population, sans être intimidées, sanctionnées ou réprimées.

Aujourd’hui, nul de ces autorités n’ose bouger le plus petit doigt sans en référer à leurs supérieurs à cause des enjeux politiques.

Les occupations illégales sont devenues un problème qui gangrène notre vie courante.

De Gibraltar à la Sicap, en passant par les allées du Centenaire, Niari Tally et le Jet d’eau, nous sommes envahis, et les autorités tournent le dos.

Le projet de cadre de vie fait partie des raisons pour lesquelles un changement systémique a été demandé.

Que nos autorités prennent le taureau par les cornes et assument leur responsabilité devant la population.

Tous les citoyens sont libres et égaux.

Mamousse Gueye, Président du Collectif des Résidents des Immeubles de Liberté 6