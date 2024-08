Journée sans presse: Ce qui va suivre après

Après un édito commun « Médias, la mort programmée », suivi d’une journée sans presse, des médias privés ne comptent pas lâcher du lest. Bès Bi rapporte que dans leur plan d’action, il est prévu de « boycotter les activités gouvernementales mercredi et jeudi ».

Une rencontre est même prévue avec la société civile avant l’évaluation qui sera faite vendredi. Selon le secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (SYNPICS), Bamba Kassé, la rencontre était prévue mardi. « Malheureusement, elle a été reportée à jeudi à cause du décès de la mère du président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, Mamadou Ibra Kane », regrette le journaliste, repris par le journal du Groupe Emedia.

Des voix de la société civile s’élèvent déjà pour que le gouvernement et les acteurs de la presse se retrouvent autour d’une même table.