Blocage à la frontière gambienne : Les 353 camions sénégalais libéré et plusieurs accords conclus…

La situation s’est décantée à la frontière sénégalo-gambienne. Le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, et celui du Commerce, Serigne Gueye Diop, ont annoncé la libération des 353 camions sénégalais auparavant bloqués à la frontière.

Selon le ministre El Malick Ndiaye, il a fallu des discussions fructueuses avec les autorités gambiennes pour parvenir à cette solution. Ainsi, les ministres gambiens des Transports et du Commerce ont permis le passage gratuit des camions sénégalais, alors que la taxe de 16 000 CFA imposée par la douane gambienne était à l’origine de ce blocus.

En plus des discussions positives, les autorités des deux pays ont également conclu des accords. “D’autres taxes, telles que les frais de visa et les tracasseries aux check-points, ont été levées. Désormais, les camions sénégalais ne paieront que les frais liés à la balise et les frais de pont. Tous les véhicules, qu’ils soient sénégalais ou gambiens, paieront le même tarif, en FCFA ou en Dalasi, au pont de la Sénégambie. Les autorités gambiennes afficheront régulièrement les frais pour l’information du public. Nous avons également obtenu des gains pour Dakar Dem Dik. Au lieu de débourser 110.000 FCFA pour la traversée de la Gambie, ils paieront désormais 63.000 FCFA. La compagnie gambienne, équivalente à DDD, paiera le même montant. Nous avons également accordé des facilités à la Gambie. Le passavant passe maintenant à 30 jours au lieu de 10 jours, et pour le même prix, 5.000 FCFA”, annonce le ministre El Malick Ndiaye.

Ce dernier annonce également que des négociations sont en cours pour trouver d’autres accords.