FMI : le faux-bond du ministre Cheikh Diba et le gel des …

Après une émission d’Eurobonds conclue début juin d’un montant de 750 millions de dollars, soit 450 milliards de F CFA, le Sénégal devait bénéficier d’un nouveau décaissement de 230 milliards avant celui de décembre portant sur 109 milliards. « La dernière mission de revue du FMI, qui a séjourné à Dakar du 6 au 19 juin, avait conclu à la perspective du passage du dossier du Sénégal devant le Conseil d’administration de l’institution internationale, courant juillet 2024 », rappelle LeQuotidien.

La même source indique que la réunion, « qui devait valider le décaissement », était calée pour le 24 juillet dernier. Mais, elle a été finalement reportée au mois de septembre prochain, avance le journal. Et pour cause, souligne le quotidien d’information : « Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a fait faux bond ». En conséquence, souffle LeQuotidien, l’institution de Bretton Woods a gelé le décaissement.

Sur les raisons de l’absence du ministre sénégalais, « il se dit qu’il aurait senti la nécessité de mieux se préparer afin d’expliquer aux bailleurs les causes et circonstances du dernier eurobond de 450 milliards, auquel les partenaires n’étaient pas associés», chuchotent des sources du journal de Madiambal Diagne.