La communauté sénégalaise du Maroc est en deuil. Et cette mort qui a frappé l’un des leurs est tellement douloureux que ce sont deux amis qui sont les malheureux protagonistes de cette tragédie qui occupe toutes les discussions à Casablanca.

Selon des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, Ibou Socé vient d’être tué par un coup de couteau reçu en plein cœur. Et son agresseur n’est personne d’autre que Moussa Ndiaye plus connu sous le nom de Moussa Kalaamou. Si pour le moment l’origine de leur différend n’a pas été livrée à Kéwoulo, il se se dit dans la communauté sénégalaise de Casablanca que Moussa Ndiaye et des amis à lui s’en seraient pris physiquement à Ibou Socé dans son restaurant au quartier Oulfa Azhar de Casablanca.

Le drame est survenu aux abords de 16 heures, ce samedi. Au moment où ces lignes vous parviennent, le corps de la victime se trouve dans une morgue tandis que Moussa Ndiaye, lui, est entre les mains des policiers du commissariat de Hay Hassani de Casablanca.

Délinquant multi récidiviste, Moussa Ndiaye venait juste d’être élargi de prison pour des raisons que nous ignorons, pour le moment. Et, avec ce meurtre, il va rejoindre la citadelle du silence pour un long séjour. Si aucune information sur la vie civile de Moussa n’a été porté à notre connaissance, pour le défunt Kéwoulo a appris que “Ibou Socé est marié et père d’une fille.” Natif de Pikine, il est originaire de Biafra, un quartier populaire de Thiaroye, dans la banlieue dakaroise. Son épouse absente du territoire marocain se prépare à rejoindre son foyer pour essayer de tenir les affaires de son défunt mari.