Fonds non justifiés au ministère de la Culture : Léonce Nzally se décharge et évoque l’implication de l’exécutif

Face aux enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC), l’ancien Directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère de la Culture, Léonce Nzally, a tenté de se dédouaner dans l’affaire portant sur l’absence de justificatifs pour l’utilisation d’une somme de 1,120 milliard de francs CFA, dont 530 millions auraient été destinés aux « ténors » de la musique sénégalaise.

Selon les informations de Libération, Léonce Nzally a affirmé que la Cour des comptes se serait méprise sur certaines pièces justificatives. Il a expliqué que les fonds en question avaient été répartis comme suit : un milliard de francs CFA à la Société de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins (Sodav), 50 millions au Réseau national des communicateurs traditionnels, 50 millions au sous-secteur Mode et Stylisme, et 20 millions au patrimoine historique.

Nzally précise que la Sodav n’aurait redistribué que 470 millions aux ayants droit, avant de restituer le reliquat — soit 530 millions — sous forme de chèque, accompagné de pièces justificatives.

Dans ses explications, l’ancien DAGE indique qu’une correspondance avait été adressée par le ministre de la Culture de l’époque, Abdoulaye Diop, au président Macky Sall pour l’informer du solde restant sur les fonds alloués. En retour, affirme Nzally, le chef de l’État aurait transmis une liste de personnalités du secteur musical sénégalais à soutenir, en demandant que les 530 millions soient redistribués à ces derniers, plutôt que retournés au Trésor public. Chaque nom sur cette liste aurait été associé à un montant précis.

Toutefois, Léonce Nzally soutient avoir été tenu à l’écart du traitement de cette opération. Il affirme ne pas avoir eu accès à la liste complète des bénéficiaires, ni aux pièces justificatives de la remise des fonds. Il dit toutefois avoir pu retracer quelques chèques remis à 18 artistes ainsi qu’à la Mutuelle de santé des artistes, pour un montant total de 308 millions de francs CFA.

Interrogé sur l’écart restant soit 222 millions de francs CFA Nzally a estimé que la liste en sa possession était probablement incomplète, invitant les enquêteurs à se rapprocher de la Direction des arts pour obtenir des précisions.