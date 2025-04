Fonds Force Covid-19 : Wally Diouf Bodian redoute un échec judiciaire

Wally Diouf Bodian, Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), a exprimé ses inquiétudes concernant l’évolution de l’enquête ouverte en début de semaine sur la gestion des Fonds Covid-19. Il redoute que cette procédure judiciaire n’aboutisse à une impasse en raison de l’absence de mandats de dépôt à l’encontre des personnes mises en cause.

Selon lui, le traitement judiciaire de ce scandale risque de tourner court, notamment en raison du recours possible à la liberté provisoire sous caution. « Le dossier Covid-19 risque de flopper du fait de la possibilité offerte à des milliardaires de payer une caution pour recouvrer la liberté », a-t-il déploré, dénonçant un système qui, selon lui, favoriserait l’impunité.

Pour Wally Diouf Bodian, une véritable reddition des comptes nécessite des mécanismes plus rigoureux. Il plaide ainsi pour l’utilisation d’instruments juridiques plus contraignants tels que la répression de l’enrichissement illicite et l’examen approfondi des situations fiscales personnelles. « Les vrais remèdes contre ces gens, ce sont l’enrichissement illicite et le contrôle fiscal », a-t-il insisté.

Il appelle enfin à une justice plus exigeante, fondée sur la traçabilité des richesses accumulées et la transparence fiscale, pour garantir l’efficacité et la crédibilité de l’action judiciaire dans cette affaire sensible.