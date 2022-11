Contribution: “Halte à la démagogie cher Moussa !” Par Ibou NDOYE

Décidément Moussa TINE encore une fois passe complètement à côté de la plaque ! Il s’est totalement planté en faisant référence à des règles et principes démocratiques auxquels il ne croit nullement d’ailleurs.

Quand on cherche à défendre l’indéfendable, on cafouille, on se trompe lourdement. Dans ses arguties démagogiques et trop peu convaincantes, Moussa TINE s’embrouille, il se mêle les pinceaux dangereusement. On le connaissait jadis plus raisonnable et moins catégorique dans ses appréciations des faits politiques.

Bref, on ne peut pas lui en vouloir. Les temps ont changé et apparemment il ne le sait pas encore et le réveil risque d’être très dur pour lui et ses semblables. La parenthèse politique du 31 juillet 2022 est définitivement fermée.

En guise de réponse à cette lecture trop simpliste qu’il fait de la décision salvatrice du Procureur de mettre le bémol aux dérives inacceptables des activistes et politiciens encagoulés tendant à créer une rupture de confiance entre les autorités militaires et les subordonnés, je lui oppose ces constats irréfutables d’un compatriote éminemment réfléchi: bonne lecture !

*Professeur Cheikh Faye – Canada.*

Je m’excuse d’avance auprès de nos amis journalistes, particulièrement celles et ceux avec qui nous partageons ce panel. Je ne me prononce pas sur les raisons de de son arrestation, car je n’en connais pas les tenants et aboutissants. Donc, da may mandou.

Par contre, en tant que citoyen, je peux me poser des questions sur la pratique journalistique de ce monsieur par rapport à la déontologie de ce noble métier de journaliste. Je prends 2 faits (je précise bien des FAITS) récents qui m’amènent à penser que ce monsieur est dangereux et manipulateur et qu’il est temps de l’arrêter.

Fait no1: lorsque l’histoire des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako a éclaté, Pape Alé a immédiatement incriminé le frère du frère du Président, Aliou Sall, en affirmant que c’est la compagnie d’aviation de celui-ci qui avait servi à transporter les troupes ivoiriennes. Que nenni !

Toutes les enquêtes ont établi, par la suite, que la Société Sahel Aviation Service (SAS) était bel et bien une entreprise allemande ! Depuis lors, lors toutes les interventions de Pape Alé sur le site de Dakar Matin relativement à cette affaire ont miraculeusement disparues.

Fait no 2: l’affaire de l’immeuble de 6 milliards FCFA qui appartiendrait à un général de l’armée sénégalaise. Sans citer directement son nom, les documents de l’immeuble qu’il exhibait faisaient état de l’appartenance de celui-ci à un certain Moussa Fall né en 1931.

Que fallait t-il de plus pour jeter le Général Moussa Fall, Haut ComGend en pâture et à la vindicte populaire, car étant le seul Général de l’armée sénégalaise qui répond à ce nom ?Qui s’est élevé contre ces pratiques malsaines du journalisme ?

Personne ! Certains se taisent par peur, d’autres parce que cela les arrange du point de vue de la propagande politique. Il est temps que nous revenions à des pratiques plus saines et de cesser de nous émouvoir ou de nous indigner sélectivement.

Lorsqu’on défend des principes, on reste dans les principes et la personne ne devrait pas nous intéresser. Dans ce pays normal et démocratique, ce genre de journalisme ne se verrait cautionner par personne !