GNL : Le Sénégal et la Mauritanie effectuent leur première exportation depuis le projet Grand Tortue Ahmeyim

C’est une avancée historique pour l’Afrique de l’Ouest. Le géant énergétique British Petroleum (BP) a annoncé le chargement réussi de sa toute première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Cette opération marque le début officiel des exportations de GNL pour les deux pays, qui rejoignent ainsi le cercle restreint des nations exportatrices de gaz.

Dans un communiqué, BP souligne que cette étape constitue une avancée majeure pour le développement du projet GTA, considéré comme l’un des plus ambitieux du continent. Il s’agit également du troisième projet majeur lancé par l’entreprise en 2025, dans le cadre de sa stratégie mondiale axée sur l’exploration et la production.

« C’est l’aboutissement de plusieurs années de travail collectif. Félicitations à toutes les équipes impliquées ! Je remercie également les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal ainsi que nos partenaires Kosmos Energy, Petrosen et SMH », a déclaré Gordon Birrell, vice-président exécutif chargé de la production et des opérations chez BP.

Le gaz, extrait à plus de 2 850 mètres de profondeur, est traité sur une unité flottante de liquéfaction (FLNG) positionnée à environ 10 kilomètres des côtes. À pleine capacité, la première phase du projet devrait produire 2,4 millions de tonnes de GNL par an. Une part de cette production sera dédiée à la consommation locale, tandis que le reste sera destiné à l’exportation.

Cette première cargaison intervient quelques mois après le tout premier flux de gaz extrait du site. Classé projet d’intérêt stratégique par les gouvernements sénégalais et mauritanien, GTA représente également un défi technologique majeur, avec des infrastructures offshore implantées à 120 kilomètres en mer.

Avec cette mise en service, BP et ses partenaires inaugurent une nouvelle ère énergétique en Afrique de l’Ouest, tout en posant les fondations des prochaines phases du projet pour répondre à la demande croissante en GNL sur les marchés internationaux.