C’est le choc et l’incompréhension qui sévissent toujours à Casablanca, dans la capitale économique du royaume chérifien, où un drame innommable s’est abattu sur la communauté sénégalaise. Comme révélé par Kéwoulo, un citoyen sénégalais nommé Moussa Ndiaye dit Kalaamou a poignardé à mort son compatriote Ibrahima Solly dit Ibou Socé. Si le corps de Ibou Solly est à la morgue, des sources locales à Casablanca ont fait savoir que Moussa Ndiaye est toujours en garde à vue au commissariat de police de Hay Hassani.

Il n’y a pas que Moussa Ndiaye à être en position de garde à vue dans le cadre de ce meurtre. Un autre compatriote, d’Aladji Wilane, est aussi arrêté pour «nécessité d’enquête.» Ce dernier qui, était en compagnie de Moussa Kalaamou, aurait décidé de réunir Ibou Socé et Moussa pour qu’il fasse la paix. A en croire des témoignages sur place, “depuis 3 jours déjà, Moussa Ndiaye faisait le pied de grue devant le restaurant de Ibou Solly et déclarait à qui voulait l’entendre qu’il allait le tuer. Et il était toujours venu avec une arme blanche.” Si Moussa Ndiaye est désigné, par les témoins, comme celui qui a porté le coup fatal -par un tournevis-, c’est le rôle de Aladji Wilane, dans ce drame, qui reste à déterminer.

Et la police marocaine, qui a procédé à leur arrestation, semble bien connaitre les deux compères qu’elle a décidé de garder à vue dans le cadre de cette affaire. Élargi tout dernièrement de prison, Moussa Ndiaye serait, selon des témoignages, originaire du Saloum. Il en est de même de Aladji Wilane. Et si personne ne peut, à l’étape actuelle du dossier, dire ce qui a opposé Moussa Ndiaye à Ibrahima Solly, des témoignages recueillis, par Kéwoulo à Casablanca, font état de relation sinon fraternelles de confiance entre les deux protagonistes. “Je crois foncièrement que Moussa Ndiaye regrette cet ignoble acte qu’il a commis. Parce qu’il était très lié à Ibou. D’ailleurs, quand il a été libéré de prison tout dernièrement, c’est au restaurant de Ibou qu’il est venu s’installer.” A fait savoir un proche du défunt.

Comme Ibrahima Solly, qui a quitté ses activités de «chargeur de conteneurs» pour travailler aux côtés de son épouse, Aladji Wilane aussi avait investi le créneau de la restauration, en créant son commerce à quelques maisons de celui de Ibou dans le quartier Oulfa Azhar. “Mais, à cause des activités d’Aladji Wilane et à cause des nombreuses fréquentations malsaines du lieu, des rassemblements qui créent toujours des bagarres, la police marocaine est venue fermer les lieux.” Et depuis lors, il se susurre que Aladji Wilane en voulait à Ibrahima Solly. Toutefois, c’est ce Aladji Wilane qui avait embarqué Ibou Socé et Moussa Ndiaye pour, selon ses dires, les réconcilier. Et c’est au cours de cette rencontre qui devait les voir fumer le calumet de la paix que Moussa Ndiaye a commis l’irréparable.

Et, tout naturellement, ce sont ces amis -Moussa Ndiaye et Aladji Wilane- qui ont tenté de porter secours à Ibou Socé, en le conduisant à l’hôpital. “Ibou Socé a eu à parler avec les médecins avant de succomber.” Ont fait savoir des sources marocaines. C’est lorsque le décès de Ibrahima Solly a été constaté que les blouses blanches ont appelé les policiers qui ont procédé à l’arrestation des deux accompagnateurs. Au Sénégal, en attendant le retour de la dépouille, la famille de Ibrahima Solly qui réside au quartier Sam-Sam 3 de Thiaroye observe le deuil. Originaire de Souna Karantaba en Casamance, parents et proches supportent l’épreuve dans la dignité.