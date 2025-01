Autosuffisance laitière : Quand le Sénégal s’inspire du modèle ougandais

Dans le cadre de son ambition de renforcer la souveraineté alimentaire, le Sénégal intensifie ses efforts pour atteindre l’autosuffisance en lait. Une étape clé de ce processus a été marquée par une mission stratégique en Ouganda, menée par le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, et les équipes du MASAE.

Chaque année, le Sénégal importe environ 300 millions de litres de lait, une dépendance qui freine l’essor de la production locale. Face à ce défi, l’Ouganda se présente comme une source d’inspiration, avec une production annuelle impressionnante de 3,5 milliards de litres de lait. Au cours de cette mission, Dr Mabouba Diagne a échangé avec son homologue ougandais, Dr Bright, pour analyser les clés de ce succès. Plusieurs axes stratégiques ont été explorés : Le développement des infrastructures de production laitière : L’Ouganda a investi massivement dans des équipements modernes pour améliorer la production et la transformation du lait. Le renforcement des capacités des éleveurs : Un soutien technique et financier constant a permis aux producteurs d’accroître leur rendement tout en adoptant de meilleures pratiques d’élevage. L’accès au marché et la valorisation des produits locaux : L’Ouganda a mis en place un écosystème favorable pour que le lait local soit compétitif, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Cette collaboration s’inscrit dans une dynamique d’apprentissage et d’adaptation des modèles éprouvés au contexte sénégalais. L’objectif ultime : réduire les importations, stimuler l’économie locale et garantir un lait de qualité à toutes les familles sénégalaises.