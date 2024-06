Equipe Nationale : Nicolas Jackson, toujours en quête de son premier but

L’attaquant sénégalais devrait fêter sa 14e sélection contre la RD Congo cet après-midi. L’occasion pour lui d’inscrire (enfin) son premier but avec les Lions ?

L’Equipe Nationale du Sénégal a un rendez-vous très important ce jeudi 6 juin au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Les champions d’Afrique 2021 s’apprêtent à en découdre avec la RD Congo dans le cadre de la 3e journée des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Après le nul au Togo (0-0), une victoire est donc essentielle pour les hommes d’Aliou Cissé dans ce groupe B.

Et pour gagner, il faudra forcément marquer au moins un but. C’est justement dans ce registre que Nicolas Jackson sera très attendu par les Sénégalais. L’attaquant de Chelsea, qui devrait démarrer cette rencontre comme titulaire, espère conjurer le sort qui le guette avec les Lions. En 13 sélections, le joueur de 22 ans n’a en effet toujours pas trouver la faille avec l’Equipe Nationale du Sénégal.

En termes de comparaison, très rares sont les avant-centres sénégalais ayant atteint leur dixième sélection sans avoir l’occasion de marquer leur premier but. Seul Mbaye Diagne (11 sélections, 0 but) n’a pas réussi à marquer en Equipe Nationale au bout de sa dixième sélection. Si on dit que « la patience est chemin d’or », Nicolas Jackson doit donc désormais tracer le sien. Le Sénégal en a besoin.