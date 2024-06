Cheikh T. Diao prévient Cissé et Coulibaly : « Ce match n’est pas un virage à rater d’autant plus…

Cheikh Tidiane Diao a appelé les Sénégalais à aller massivement supporter les Lions contre la RDC. Pour le journaliste, c’est un match capital dans la mesure où la RDC est l’adversaire direct du Sénégal et que les hommes d’Aliou Cissé ne doivent pas rater ce virage pour éviter un match compliqué au retour.

« Il faut que les supporters aillent au stade même si Diamniadio est éloigné d’ici. C’est un match extrêmement important parce que la RDC est devancée d’un point par le Sénégal. En plus, c’est l’adversaire direct des Lions pour la qualification. Il va falloir les devancer de quatre points. Ce match n’est pas un virage à rater d’autant plus que le Sénégal va aller jouer en RDC…

Espérons que les joueurs sont conscients et feront le travail qu’il faut parce que la qualification pour une Coupe du monde pour le Sénégal est une obligation. On sait bien que la participation d’une équipe à une Coupe du monde rapporte plus d’argent à une fédération… »