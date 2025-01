Crise dans les Médias Sénégalais : Maimouna Ndour Faye dénonce manipulations et collusion au sommet

Lors d’une récente conférence de presse organisée par le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), Maimouna Ndour Faye, directrice générale de 7TV, a exprimé des préoccupations majeures concernant la gouvernance du secteur médiatique au Sénégal. Elle a particulièrement critiqué l’attitude de certains acteurs du secteur, notamment le CORED (Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les Médias) et la commission nationale de distribution des cartes de presse, accusés d’être en collusion avec le ministère de la Communication.

Mme Ndour Faye a fustigé les pratiques du ministre de la Communication, Alioune Sall, qu’elle accuse de manipuler le processus de prise de décisions en se servant de figures clés du secteur médiatique, notamment Mamadou Thior et Daouda Mine. Elle estime que cette stratégie sape l’indépendance des médias et crée un climat de méfiance. Selon elle, ces responsables n’ont pas à intervenir dans les décisions ministérielles et leur implication compromet l’intégrité du processus. « On ne peut pas venir dans un secteur et, à chaque problème, contacter Mamadou Thior ou Daouda Mine. Ce n’est pas leur rôle. Ces ingérences ne font que légitimer des démarches qui vont à l’encontre des intérêts de la presse sénégalaise », a-t-elle déclaré. La directrice de 7TV a également exhorté le CORED à maintenir une stricte indépendance vis-à-vis du ministère de la Communication. Selon elle, cet organe, censé jouer un rôle de régulateur et de garant des principes d’éthique et de déontologie, risque de perdre toute crédibilité s’il se laisse influencer par les autorités politiques. « Le CORED doit rester un tribunal impartial et non un outil manipulé pour servir des intérêts politiques », a-t-elle affirmé avec fermeté. Concernant la commission nationale de distribution des cartes de presse, dirigée par Daouda Mine, Mme Ndour Faye a exprimé sa déception face à ce qu’elle considère comme une trahison de la part de ses membres. Elle dénonce leur implication dans des démarches qu’elle qualifie d’illégales et irrégulières, initiées par le ministère pour asseoir son contrôle sur le secteur médiatique. « Cette commission n’a pas le droit de s’associer à des pratiques douteuses. Elle doit protéger l’intérêt des journalistes au lieu de légitimer les manœuvres du ministère », a-t-elle souligné. Mme Ndour Faye a également exprimé sa déception personnelle envers Daouda Mine, qu’elle accusait auparavant de complaisance tacite, mais qu’elle considère désormais comme un acteur actif dans ce qu’elle décrit comme des “coups fourrés” orchestrés par le ministère. « Je croyais en son intégrité. Mais en collaborant avec le ministre dans des concertations douteuses, il s’écarte de ses responsabilités principales et dessert la cause des journalistes », a-t-elle regretté. Au-delà de ces critiques spécifiques, Maimouna Ndour Faye s’inquiète pour l’avenir de la presse sénégalaise. Elle estime que ces pratiques traduisent une tentative plus large du gouvernement de réduire au silence les médias en les divisant et en affaiblissant les mécanismes de régulation indépendants. Elle appelle donc l’ensemble des acteurs du secteur médiatique à rester vigilants et unis face à ces pratiques qu’elle juge nuisibles pour la liberté de la presse au Sénégal. Selon elle, « il est impératif que les médias se mobilisent pour défendre leur indépendance et protéger les droits des journalistes ». Cette intervention de Mme Ndour Faye, relayée notamment par Sud Quotidien, met en lumière des tensions grandissantes entre les médias et le gouvernement, et soulève des questions cruciales sur l’autonomie des organes de régulation et la liberté d’expression dans le pays.