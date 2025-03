Litiges fonciers :Plus de 1 000 plaintes en trois mois, la DSCOS dénonce des dérives inquiétantes

La Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols (DSCOS) fait face à une recrudescence alarmante des litiges fonciers. Entre janvier et mars 2025, l’institution a enregistré plus de 1 000 plaintes, révélant de profondes irrégularités dans la gestion du foncier.

Le colonel Amadou Ousmane Ba, directeur général de la DSCOS, a tiré la sonnette d’alarme sur ces dérives, en pointant du doigt des pratiques abusives, notamment des délibérations irrégulières de certaines municipalités, qui alimentent la spéculation foncière.

« Nous sommes submergés par les plaintes. Les citoyens vivent une insécurité juridique totale face aux nombreuses irrégularités constatées », a-t-il déclaré.

Les zones les plus touchées par ces conflits sont Tivaouane Peulh et Sangalkam, où la pression foncière est particulièrement forte. En revanche, Dakar et Pikine semblent relativement épargnés, grâce à une meilleure structuration des titres fonciers.

Face à cette situation préoccupante, la DSCOS réaffirme son engagement à renforcer le contrôle et la régulation pour garantir une gestion foncière transparente et équitable.