Casamance :Le Président Diomaye Faye débloque 100 millions FCFA pour les déplacés

Dans un élan de solidarité envers les populations déplacées du conflit en Casamance, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé un plan d’aide financière d’urgence. Selon Le Quotidien, 100 millions de francs CFA ont été alloués à 666 bénéficiaires, chacun recevant une aide directe de 150 000 francs CFA.

Au-delà de l’assistance financière immédiate, cette initiative vise également à soutenir la reconstruction des habitations détruites. Les images publiées témoignent de l’engagement des autorités, avec des ouvriers à pied d’œuvre pour réhabiliter les infrastructures locales, renforçant ainsi la stabilité de la région.

Ce geste du président Diomaye Faye, qualifié de “jeu cash sur table” par Le Quotidien, illustre une approche directe et pragmatique de la gestion des crises. Il reflète la volonté du gouvernement de prioriser les actions sociales et de répondre aux urgences sans lourdeurs administratives. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de réhabilitation et de pacification, essentielle pour le développement durable de la Casamance. L’action de Diomaye Faye en Casamance envoie un message fort quant à la priorisation des questions sociales et humanitaires.

À travers cette initiative, le gouvernement confirme sa volonté d’agir rapidement face aux défis sociaux et humanitaires, consolidant ainsi sa politique de proximité avec les citoyens.