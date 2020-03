Coronavirus : La Banque mondiale débloque 12 milliards de dollars en faveur des pays en développement

Alors que l’épidémie de coronavirus touche désormais plus de 80 pays à travers le monde, le groupe de la Banque mondiale a annoncé la fourniture d’une aide d’un montant allant jusqu’à 12 milliards de dollars (6 000 milliards de francs Cfa environ).

Ce premier financement, selon un communiqué parvenu à Seneweb, est conçu pour «apporter un appui rapide aux pays en proie aux conséquences sanitaires et économiques» de cette épidémie. Il devrait aussi «aider» les pays membres de l’institution à «prendre des mesures efficaces» pour faire face et, si possible, atténuer les conséquences tragiques du Covid-19 (coronavirus).

Le document signale que ce «nouveau mécanisme accéléré» de financement permettra au groupe de la Banque mondiale d’aider les pays en développement à «renforcer leurs systèmes sanitaires, notamment par l’amélioration de l’accès aux services de santé dans le but de protéger les populations de l’épidémie, le renforcement de la surveillance de la maladie, l’intensification des interventions de santé publique et la collaboration avec le secteur privé afin de minimiser les répercussions de l’épidémie sur les économies».

Il ajoute que ce financement «mixte, composé des ressources de l’Association internationale de développement (IDA), de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Bird) et de la Société financière internationale (Ifc) et coordonné à l’échelle mondiale, devrait accompagner les interventions menées dans les pays».

Selon les dernières statistiques sur le Coronavirus, 95 333 cas ont été confirmés dans le monde dont 80 565 en Chine et 14 768 cas en dehors de la Chine, épicentre de l’épidémie. Le nombre de décès à la date d’hier était de 3 282 dont 3015 en Chine.