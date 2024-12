Contribution : RUPTURE (Par Kaccor)

Tiens, tiens !!! Comme on se retrouve. Elle est belle la République. Dites-nous, qu’est le point commun des trois premières personnalités de ce charmant pays ? Deux anciens bagnards sortis tout droit de Rebeuss pour prendre leurs quartiers au Palais de la République et au sanctuaire du Petit Palais. L’un est devenu Président de tous les sénégalais et l’autre son Premier ministre. Il ne manquait pour compléter le tableau que celui qui est devenu depuis hier le Président de notre auguste Assemblée nationale et à qui le juge, dans un instant de divagation, avait accroché à la cheville un bracelet électronique avec lequel il devait, comme une bête de somme, se promener dans la capitale.

Des « joyaux » acquis au prix fort et qui ont enrichi quelques messieurs et dames qui ont

quitté la scène pour bouffer ailleurs leur pognon. Suprême humiliation faite à un opposant qui dérangeait. C’était à une époque, toute récente, où toute personne en quête de buzz ou qui rêvait de quitter le noir pour la lumière, et accessoirement plaire au Prince, devait titiller l’alors vilain Ousmane Sonko, devenu le charmant gosse de la République. A tous les coups, on était sûr d’avoir sa part de gloriole, même éphémère. C’est à ce jeu de ping-pong que s’exerçaient de grotesques messieurs et dames de l’ancienne mouvance présidentielle, et en particulier des ministres dont l’activité principale était de faire du Sonko bashing, plutôt que de s’occuper des questions sérieuses. Avec à la tête du pays trois quadra, il nous faudra sonner la vraie rupture.

En finir avec les larbins, saltimbanques, cire-pompes, bonimenteurs, flagorneurs, affairistes, trafiquants d’influences, roublards, corrompus, spécialistes de la danse du ventre et du retournement spectaculaire de veste ou de camisole, de ces girouettes. Bref de toute

cette racaille qui, depuis nos glorieuses indépendances, s’engraisse impunément sur le dos du peuple et par leur proximité du pouvoir. Eloigner toute cette racaille pour la vraie rupture.

Celle- ci, à nos yeux, a véritablement commencé, ce 1er décembre à Thiaroye, terre rouge de sang d’Africains tués par la France.