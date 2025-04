Revue presse Sénégal : Entre Espoirs de Rupture et Défis de Réformes

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce mardi 08 Avril 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Le Président Diomaye Faye occupe une place centrale dans les titres : Il est salué pour sa volonté de dialogue politique (Sud Quotidien). Il s’engage pour une réduction du prix à la pompe et une réaffectation des budgets de souveraineté (Direct News, Le Républicain). Renégociation avec le FMI pour des termes plus favorables (Rewmi). Mise en lumière de la gestion économique par la presse (WalfQuotidien, RSF).

Le Sénégal cherche à se dédouaner des critiques internationales, probablement liées à la transition politique ou économique (Quotidien).

Le début du mandat de Diomaye Faye est marqué par des signaux forts de rupture et d’ouverture. Sa volonté affichée de dialoguer et de renégocier avec les partenaires internationaux montre une orientation vers une gouvernance plus souveraine et participative. Cependant, les attentes restent énormes, notamment sur les réformes structurelles.

Économie et Infrastructures

Habitat social et rénovation urbaine : 1000 logements attendus d’ici fin 2025 (L’Éveil).

Eiffage et les retards de paiement de l’État (Libération).

Le secteur des services en souffrance, selon Le Témoin.

L’économie sénégalaise fait face à de grands défis, entre dettes à rembourser, retards dans les paiements publics et attentes sociales pressantes. Le plan de construction de logements et les projets d’amélioration des services devront passer par une rigueur budgétaire et une relance maîtrisée pour être crédibles.

Société & Social

Subateel pointe les lenteurs de l’administration dans la santé.

La presse revient sur des injustices perçues autour du procès d’Ousmane Diagne (Yoor-Yoor).

Acteurs du secteur informel dénoncent leur mise à l’écart (L’Info).

La société civile reste vigilante, et les frustrations autour de la justice sociale, de l’accès aux soins et de l’exclusion de certains acteurs montrent que la cohésion nationale reste fragile. Le gouvernement devra poser des actes concrets pour répondre aux besoins pressants des citoyens.

Sécurité et Justice

La disparition de migrants relance les critiques sur la gestion des départs clandestins (EnQuête).

Le drame de la migration clandestine reste un problème humanitaire et politique majeur. Il exige une réponse étatique plus proactive, à travers la prévention, la création d’opportunités locales et la coopération régionale pour juguler ce fléau.

Sport

Grande satisfaction nationale : qualification du Sénégal U17 pour le Mondial (Record, Rewmi Sport, Stades, Point Actu Sport).

L’équipe nationale s’est imposée contre la Somalie.

Ada Fass conteste une décision arbitrale dans le championnat local.

Le sport offre une bouffée d’air positif. La qualification des U17 au Mondial symbolise la résilience et le potentiel du pays dans ce domaine. Une meilleure structuration du sport local pourrait renforcer cette dynamique et générer plus d’impact économique et social.

