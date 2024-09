Cimetière de Yoff : Une femme et sa fille tentent d’inhumer un fœtus

Une élève de 15 ans en classe de 3e a contracté une grossesse indésirable. Ne pouvant plus supporter cette honte, elle s’est fait avorter à Thiaroye. Sa grand-mère, pour ne pas éveiller les soupçons, a dissimulé le fœtus dans un seau. Ensuite, sa fille et elle se sont rendues au cimetière de Yoff pour enterrer le fœtus. Elles seront démasquées au moment où la dame sollicitait l’acquisition d’une tombe sans présenter un certificat aux fins d’inhumer.

Informés de cette mort suspecte, les gendarmes de la brigade de la Foire ont arrêté les deux femmes pour tentative d’inhumation sans autorisation. La mise en cause principale a été aussi interpellée et placée en garde à vue pour avortement clandestin. “J’ai contacté une grossesse indésirable dont j’ignore réellement l’auteur. Ainsi je me suis débarrassée du fœtus”, avoue-t-elle sur le procès-verbal déposé sur la table du procureur, a appris Seneweb d’une source proche du parquet.

À l’issue de l’enquête, elle a été déférée au parquet pour avortement clandestin ainsi que sa grand-mère et la fille de cette dernière qui sont poursuivies pour tentative d’inhumation sans autorisation.