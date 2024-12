Kawtef à Pikine : La grossesse de la fille de 12 ans, le gendarme, l’ASP et le test ADN

Qui est le père du garçon de 4 ans qui s’est présenté avec sa mère, S. Diouf, à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de Pikine/Guédiawaye, ce mercredi 4 décembre ? Le gendarme M. Faye ou l’Agent de sécurité de proximité (APS) B. G. Balacoune ?

Les faits incriminés remontent à 2020. À l’époque, le premier régulait la circulation au niveau de Pikine-«Paak Lambaye» tandis que le second, dépendant de la Brigade de gendarmerie de Mbao, était affecté au poste de contrôle routier de «Bunt Pikine». Tous les deux fréquentaient le commerce de Kh. Ndiaye, vendeuse de fruits et de friandises dans le coin et qui employait S. Diouf, 12 ans à ce moment-là.

Cette dernière a désigné l’APS comme le père de son enfant, déchargeant le gendarme qu’elle avait présenté dans un premier temps, des mois durant, comme l’auteur de sa grossesse survenue en 2020.

Balacoune a comparu devant la Chambre criminelle pour viol, pédophilie et détournement de mineure. S’il a reconnu avoir accueilli chez lui la victime présumée, le 13 mai 2020, le prévenu a nié l’avoir violée et mise enceinte.

Face à la constance de la plaignante dans ses accusations contre lui et la pression du parquet, le mis en cause a réclamé un test Adn pour prouver son innocence. Demande acceptée par le juge, qui a mis l’affaire en délibéré au 6 janvier prochain.

Dans son compte-rendu d’audience, L’Observateur rapporte que l’APS avait reconnu les faits à l’enquête préliminaire. Le journal souligne que face aux policiers-enquêteurs, il avait même promis de prendre en charge la fille, durant la grossesse et après l’accouchement, ainsi que le futur bébé.

S’il s’est rétracté, c’est qu’il est aujourd’hui convaincu qu’il n’est pas le père du garçon. Si le test Adn le dément, il risque gros. Dans le cas contraire, les soupçons reviendraient sur la tête du gendarme que la victime a accusé puis blanchi, le décrivant comme «juste un confident», selon L’Observateur.