En Chine, l’AES n’est pas venue « tendre la main »

La Confédération des États du Sahel (AES) prend part au Forum de coopération sino-africaine qui s’ouvre ce mercredi à Pékin. Fortement représenté, ce bloc sahélien insiste sur le fait qu’il n’a pas fait le déplacement pour tendre la main.

À la veille de l’ouverture du Forum de coopération sino-africaine, qui se déroule du 4 au 6 septembre à Beijing, le Président en exercice de l’AES, le Colonel Assimi Goïta, a rencontré les délégations nigérienne et burkinabè. Ces délégations, respectivement dirigées par le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, également ministre de l’Économie et des Finances, et le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Kyélem De Tambéla, ont eu des échanges stratégiques avec le chef de l’État malien. L’objectif principal de cette rencontre était de définir une stratégie commune pour renforcer la coopération avec la Chine, partenaire de plus en plus incontournable pour l’AES.

Les dirigeants de l’AES ont clairement indiqué que leur approche n’est pas de quémander de l’aide, mais plutôt de proposer des partenariats mutuellement bénéfiques. « Nous ne sommes pas venus pour tendre la main. Nos pays regorgent de ressources, qu’elles soient humaines ou naturelles. Nous sommes ici pour voir comment ce grand pays, la Chine, peut investir davantage chez nous. Nous venons, totalement décomplexés, vendre ce que nous avons et demander à la Chine de se mettre à la disposition des pays africains », a conclu Zeine.