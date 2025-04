Logement au Sénégal : Le ministre Moussa Bala Fofana dévoile la nouvelle stratégie de l’État

Dans le sillage du lancement, en février dernier, du Programme national d’accès au logement et de rénovation urbaine (Pnalru), le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a présidé hier, à Diamniadio, une rencontre stratégique avec les structures internes de son département.

Cette session de travail avait pour objectif de partager, en toute transparence, les bilans d’étape, de recueillir des contributions internes et de renforcer la cohérence de l’action publique dans le domaine du logement. Le ministre a annoncé, à cette occasion, la tenue prochaine d’un Conseil interministériel dédié au logement, soulignant l’envergure multisectorielle de cette problématique nationale.

Revenant sur le Pnalru, M. Fofana a exprimé sa volonté de capitaliser sur les enseignements tirés des précédentes initiatives, notamment le programme des « 100.000 logements ». Il a insisté sur l’importance de préserver les acquis et d’identifier les leviers pour surmonter les obstacles rencontrés par le passé.

Le ministre a rappelé un chiffre marquant : en moyenne, un Sénégalais consacre 54 % de ses revenus au paiement du loyer, un fardeau qui pèse lourdement sur la qualité de vie des ménages. « Si un citoyen devient propriétaire, c’est une part considérable de ses revenus qu’il pourra réaffecter à des secteurs essentiels tels que la santé, l’éducation ou encore l’épargne », a-t-il souligné.

Pour répondre efficacement à ces enjeux, Moussa Bala Fofana plaide pour une gouvernance du programme à très haut niveau. Il a indiqué que le Président de la République a instruit son département de travailler en synergie avec des structures stratégiques telles que l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (Apix), la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la Banque de l’habitat du Sénégal (Bhs). L’objectif : garantir un pilotage fort, coordonné et capable de catalyser les investissements nécessaires à la transformation du paysage urbain sénégalais.