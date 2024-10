Yeumbeul : elle jette dans un puits la fille de sa co-épouse de …

La communauté de Yeumbeul (commune de Keur Massar) est sous le choc après la découverte macabre du corps sans vie de la petite Amy D., âgée de seulement 14 mois, dans un puits à Tivaouane-Peulh. La responsable de cette tragédie n’est autre que la co-épouse de la mère du bébé, Amy Mb., âgée de 36 ans, qui a avoué avoir enlevé et tué l’enfant.

Selon L’Observateur, tout a commencé le dimanche 6 octobre 2024, lorsque la “awo” Amy Mb., lors d’une visite à sa co-épouse Sira Bobo B., a profité d’un moment d’inattention pour enlever le bébé, son homonyme. Après avoir rassuré les autres occupants de la maison qu’elle se rendait simplement à la boutique pour acheter des bonbons, elle a disparu avec l’enfant. En fin de journée, ne la voyant pas revenir, la panique s’est emparée de la famille. Les appels désespérés du mari à sa première épouse Amy Mb., sont restés sans réponse, et les recherches pour retrouver le bébé ont commencé. Le mari qui avait peur que le pire arrive a saisi la police.

Le commissariat de Yeumbeul-Nord, sous la direction du commissaire Diamé Yaré Fall, s’est mobilisé, et a lancé des avis de disparition et de recherche. Deux jours plus tard, le 8 octobre, Amy Mb. est localisée à Kébémer (Nord-Ouest) par son époux, qui, à sa grande stupeur, la trouve sans l’enfant. Arrêtée par la police, elle livre une version pas nette des faits. Elle a affirmé avoir perdu l’enfant après s’être endormie sur une plage à Malika.

Cependant, le même jour, la gendarmerie de Tivaouane-Peulh (située à une trentaine de kilomètres de Dakar) informe la police de Yeumbeul de la découverte d’un corps de bébé dans un puits. Le commissaire Diamé Yaré Fall, accompagné du père de l’enfant, se rend sur place. Le corps repêché est bien celui de la petite Amy D.

Placée en garde à vue, Amy Mb. n’a pas encore révélé les raisons exactes qui l’ont poussée à commettre cet acte atroce. Toutefois, le journal rapporte que des proches suggèrent que la jalousie, alimentée par le fait qu’elle n’avait pas encore eu d’enfant avec son époux, pourrait être à l’origine du drame.

Le corps sans vie de la fillette de 14 mois a été déposé á l’hôpital Grand Yoff pour une autopsie. L’enquête est en cours.