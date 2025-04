C’est une information qui a secoué le monde des affaires. L’arrestation des importateurs de riz qui ont travaillé avec le président Macky Sall a mis en exergue un homme très discret que personne ne s’attendait à retrouver dans cette classe de “détourneurs” de deniers publics.

Connu de tout Dakar comme le maitre du Kebab à Dakar, Rayan Hachem est aujourd’hui cité dans ce dossier “Force Covid 2019” comme l’homme par qui le régime est passé pour acquérir du riz destiné aux plus démunies pour leur permettre de faire à la crise sanitaire qui a bloqué le monde entier en mars 2020. Selon les premières informations obtenues par Kéwoulo, Rayan Hachem, qui a beaucoup collaboré avec le régime de Macky Sall, serait poursuivi sur des montants dépassant les 3 milliards de F CFA. Pour recouvrer la liberté, l’article 140 du Code de procédure pénale lui permet de rembourser la somme ou de consigner le montant.

Pour sa défense, le patron de Planet Kébab -qui travaille beaucoup avec un certain Ramez Samir Bourgi (nous reviendrons sur lui), a commis Me Abdoul Birame Wane, avocat au barreau de Dakar. Selon de nombreuses sources, les deux amis qui s’étaient spécialisés dans la restauration rapide se sont, du jour au lendemain, retrouvés dans les plus hautes sphères de l’État sénégalais. Proches du couple présidentiel -Macky et Marième Faye Sall, ils ont acquis de nombreux terrains dans les coins les plus prisés de Dakar.