Rejet de la loi interprétative: Découvrez la réaction à chaud de Thierno Alassane Sall

Thierno Alassane Sall est l’un des premiers leaders politiques à réagir à la décision du Conseil constitutionnel qui a rejeté la proposition de loi d’Amadou Ba portant interprétation de la d’amnistie en la jugeant contraire à la loi.

Très critique à l’égard de la loi Amadou Ba, l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2024 indique que le Conseil constitutionnel a donné une leçon de droit au Pastef d’Ousmane Sonko. « Par une décision numéro 1/C/2025 rendue aujourd’hui, le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la Constitution la loi portant interprétation de l’amnistie qui a été votée par le régime PASTEF.

Le juge constitutionnel rappelle ainsi un principe élémentaire : la justice à deux vitesses est bannie par l’État de droit. Il est curieux que le régime PASTEF ait oublié si vite ce principe fondamental », a-t-il déclaré. Le leader du parti la République des valeurs estime que c’était une évidence que l’abrogation partielle de l’amnistie était impossible.

À cet effet, il appelle le régime en place à ouvrir des concertations les plus inclusives possibles de manière à trouver un équilibre entre l’impératif de la justice et la nécessité de réconciliation d’une nation qu’il juge « fracturée ». Pour rappel, la proposition de loi portant interprétation de la loi d’amnistie visait à exclure du champs d’application de l’amnistie les crimes de sang les actes de tortures, les traitements inhumains et dégradants, entre autres.