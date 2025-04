Covidgate : Tsunami au consulat du Sénégal à Paris

Les arrestations d’anciens responsables politiques et étatiques au Sénégal, pour détournement des fonds de Covid, déterrent un scandale dont la gravité est à variante géographique. A Paris, on tombe de haut, au récit de la ripaille.

Et pour cause ! Si le confinement était partiel au Sénégal, en France, l’enfermement était total, jour et nuit. Aussi, quand le gouvernement de l’époque avait décidé d’une assistance à la diaspora d’un montant de 12 milliards 500 mille FCFA, la France avait hérité d’une grande portion, avec 3 milliards, dont les vrais bénéficiaires que sont les vendeurs à la sauvette et les sans-papiers, n’en ont vu ni la couleur, encore moins senti l’odeur.

✓ Wanted l’argent Covid ?

La plupart des ayant-droit, ne disposant pas de papiers, n’osaient demander une autorisation pour aller dans les consulats. Les 300 euros étaient octroyés par virement bancaire et les sans-papiers et autres nécessiteux n’ayant pas de compte bancaire, n’ont rien reçu.

Les 3 milliards étaient répartis en 3 tranches, pour les malades de covid, les décès et les étudiants.

Mis à part l’argent donné pour le rapatriement des corps ou aux étudiants qui avaient des comptes bancaires, il est difficile de tracer ces 3 milliards. Une source avisée du consulat du Sénégal à Paris parle de doublons de virements faits à des politiciens qui ont tiré profit de la pandémie.

Au consulat du Sénégal à Paris, des jeunes bi-nationales ont été recrutées pour bosser sur des dossiers qu’elles ne maîtrisaient pas, au grand dam des fonctionnaires assermentés mis à l’écart.

A l’heure donc où la traque s’entame au Sénégal, la question qui taraude les Sénégalais de France, c’est où sont passés les 3 milliards pour la France et les 12,500 pour la diaspora?