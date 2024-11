C’est une suite à laquelle ni Samuel Sarr ni ses amis encore moins ses relations d’affaires à travers le monde ne s’attendaient. L’ancien ministre de l’Energie de Abdoulaye Wade et partenaire financier de Khadim Ba est envoyé en prison. Et cela compliquera pour beaucoup le démarrage de la centrale de WAE.

Après un deuxième retour de parquet, et au moment où il se disait qu’une «issue heureuse est en train d’être trouvée pour éviter l’incarcération» à l’ancien “Wadiste convaincu“, tout semble s’effondrer pour la défense de l’ancien ministre de l’Energie. Il est revenu à Kéwoulo que Samuel Sarr arrêté le 22 novembre dernier au retour d’un voyage d’affaire à Dubaï a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’Instruction du deuxième cabinet, Makha Barry. Et ce placement fait suite à la plainte déposée à son encontre par Moustapha Ndiaye, l’un des actionnaires de la société WAE qui l’accuse d’avoir détourné «un montant estimé entre 2 et 8 milliards», selon l’expertise du cabinet d’experts financiers Mazar.

Samuel Sarr, le Directeur Général de WAE retrouvera en prison un autre des célèbres actionnaires de West African Energy. Il s’agit du très avisé Khadim Ba, le patron de Locafrique, emprisonné depuis le 24 septembre, pour infractions douanières. Avec le placement de Samuel Sarr en détention, beaucoup de nuages risquent de planer au-dessus de ce gigantesque projet de centrale électrique mis en place dans des conditions nébuleuses.

Selon de nombreuses sources au fait de ce montage financier comme des conditions de démarrage, cette centrale privée -100% sénégalais- est aujourd’hui réalisée à hauteur de 95 voire 98%. Mais, le géant de l’énergie sénégalais a un talon d’Achille. Programmée pour fonctionner au gaz liquéfié, la centrale West African Energy ne dispose toujours pas de matières premières. Le gaz attendu des forages de Saint Louis par le biais de BP-Energy n’ont pas encore commencé à sortir des pipelines.