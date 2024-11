C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, l’ancien directeur général de la Senelec et par ailleurs l’un des plus emblématiques ministres de l’Energie de Me Abdoulaye Wade est privé de liberté.

Il nous revient de source judiciaire que le Baay Fall du Wadisme, M. Samuel Sarr est en garde à vue. Il a été interpellé à l’aéroport international de Diass, à son retour de voyage, et remis aux gendarmes de la Section de Recherches. Si, pour le moment, Kéwoulo ne peut pas trop s’avancer sur ce dossier, tout porte à croire que son interpellation est liée à l’affaire de sa centrale du Cap des Biches, West Africa Energy.

Dans ce projet 100% sénégalais, Samuel Sarr est associé à l’homme d’affaire Arouna Dia, Abdoulaye Dia de Senico, Moustapha Ndiaye et Khadim Ba de Locafrique. Et le reste appartient à la Senelec avec 20%. Et cette centrale installée au Cap des Biches devait entrer en fonction bien. “Ce qui est terminé des travaux pouvait permettre à la centrale de tourner, puisque c’est au gaz. Mais, ils n’ont pas de gaz.” Avaient soutenu des connaisseurs du secteur.

Et des plaintes avaient été déposées les uns contre les autres par les acteurs, notamment contre Samuel Sarr accusé d’avoir dilapidé les fonds. Et si tout le monde s’attendait à ce la centrale commence à tourner, le dernier acte posé par la justice risque de retarder les choses. Selon des sources bien au fait de la question energétique, les acteurs de ce projet était la semaine dernière à Dubaï.