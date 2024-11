Le gouverneur de Saint-Louis a annoncé que 81 personnes ont été interpellées, ce lundi, suite aux violences survenues dans la ville de Saint-Louis lors du passage de la caravane nationale de l’inter-coalition Sam Sa Kaadu et Takku-Wallu.

Dans un communiqué publié ce mardi 12 novembre, Al Hassan Sall a fermement dénoncé ces incidents et a invité les populations ainsi que les acteurs politiques à bannir la violence, les incitant à mener leurs activités dans le respect des lois et des réglementations.

Le communiqué précise que des instructions ont été données aux forces de l’ordre, notamment la Police et la Gendarmerie, afin de renforcer la sécurité et la protection des biens lors du passage des caravanes politiques sur toute la région. Il est également stipulé qu’il est impératif de s’opposer systématiquement à la rencontre de caravanes politiques et de redoubler de vigilance pour garantir le respect strict de l’interdiction du port d’armes. Les forces de l’ordre procéderont ainsi à des fouilles de tout véhicule suspecté d’en transporter ou de toute personne soupçonnée d’en détenir.

Dans la ville tricentenaire, un dispositif sécuritaire renforcé a été mis en place aux abords de la police centrale.