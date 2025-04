Le face à face entre le “chroniqueur” de l’opposition et les enquêteurs de la Section de Recherches de Colobane a tourné pour le moment en faveur des gendarmes. Selon des informations obtenues par Kéwoulo, Abdou Nguer, ce tailleur venu de Kolda et mis en scène par les journalistes et médias de l’opposition est en position de garde à vue.

Le frère de Adji Sarr est arrêté pour “diffusion de fausses nouvelles.” Son arrestation lui a été notifiée ce soir après plusieurs heures d’audition. Selon les premières informations recueillies par Kéwoulo, “Abdou Nguer est placé en garde à vue.” Avec lui, il y a les deux journalistes de Source A qui ont eu le malheur d’inviter sur leur plateau un homme qui a ouvertement reconnu qu’il est “un vagabond qui peut insulter ouvertement le Premier-ministre du Sénégal, Ousmane Sonko si on lui donnait de l’argent.” C’est ce va-nu-pieds, tailleur de profession et opportuniste des “fonds Adji Sarr”, qui s’est imposé comme chroniqueur sur les plateaux de télé des médias de l’opposition comme de ceux qui cherchent à exister.

Ennemi juré des jeunes “Patriotes”, Abdou Nguer a réussi ces derniers temps à cristalliser les haines à son encontre. Si ce n’est le PM Ousmane Sonko qu’il traite de tous les noms que la morale et l’éthique nous interdisent de reproduire ici, c’est même le très redouté procureur de la République qui fait les frais de ses sorties. Et cette fois, c’est un suspicion jetée sur la mort du Président du Conseil constitutionnel du Sénégal, Badio Camara, qui a permis au Procureur d’avoir accès à lui. Avec cette arrestation, c’est un boulevard qui est ouvert à la justice de demander des comptes à Abdou Nguer pour toutes les fois qu’il a été insultant et offensant pour toutes les personnes déshonorées dans ses sorties. Si Abdou Nguer va passer la nuit à la Section de Recherches, les journalistes de Source A ont été remis en liberté.