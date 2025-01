Le Tourisme au Sénégal : Un secteur à l’épreuve des défis

Le secteur touristique sénégalais, pilier important de l’économie nationale, traverse une période particulièrement difficile, selon une analyse publiée par Le Soleil. Cette situation, marquée par une conjoncture mondiale défavorable et des défis internes, met en lumière les nombreuses failles structurelles qui fragilisent une industrie pourtant porteuse de croissance et d’emplois.

La reprise post-pandémie, bien que timide, continue d’impacter le secteur touristique mondial, et le Sénégal n’échappe pas à cette réalité. La réduction des flux touristiques internationaux, combinée à une inflation persistante et à une baisse du pouvoir d’achat dans les pays émetteurs, freine l’arrivée des visiteurs. Par ailleurs, l’instabilité géopolitique et les contraintes liées à la sécurité dans certaines régions d’Afrique de l’Ouest affectent l’attractivité de la destination Sénégal. Sur le plan interne, plusieurs problèmes structurels continuent de peser sur la compétitivité du secteur. Le coût élevé des billets d’avion et des prestations hôtelières, associé à un déficit en infrastructures modernes, freine le développement du tourisme de masse. À cela s’ajoutent des lacunes dans la promotion internationale de la destination Sénégal, souvent éclipsée par d’autres pays africains mieux structurés en termes de marketing et d’offre touristique. Face à cette situation, le gouvernement et les acteurs du secteur multiplient les initiatives pour relancer l’activité. Parmi les actions entreprises figurent la diversification de l’offre touristique, la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, ainsi que le développement du tourisme local. De nouveaux projets, tels que l’amélioration des infrastructures aéroportuaires et la création de pôles touristiques intégrés, visent également à renforcer l’attractivité du Sénégal sur la scène internationale. Pour surmonter ces défis, une approche concertée entre l’État, les opérateurs privés et les partenaires internationaux s’impose. Cela passe par une stratégie claire et ambitieuse qui intègre des réformes structurelles, une promotion accrue et des incitations attractives pour les investisseurs. Le secteur du tourisme, malgré les épreuves qu’il traverse, reste un levier clé pour le développement économique et la création d’emplois. Il appartient désormais aux décideurs et aux parties prenantes de saisir cette opportunité pour redynamiser un secteur qui porte les espoirs de milliers de Sénégalais.